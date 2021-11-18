Успешные бизнесмены со всей страны поделятся секретами успеха с начинающими предпринимателями Свердловской области

Предпринимателей, а также жителей Свердловской области, которые задумываются открыть своё дело, приглашают на бесплатный онлайн-форум «Стартуй уверенно» (16+). Его участникам расскажут, как коммерциализировать свои навыки, продвигать себя в соцсетях, где взять деньги на открытие бизнеса, что такое венчурные инвестиции и о многом другом.

Бизнес-тренер Дмитрий Михайлов раскроет секреты вербовки людей в свою команду. Клинический психолог, руководитель по обучению и развитию T1 IT-холдинга ВТБ Вячеслав Москвин прочтёт лекцию «Что мешает эффективно достигать бизнес-целей: 7 психологических инструментов для бизнес-ориентированного мышления». Директор Центра развития универсальных компетенций УрФУ Иван Замощанский расскажет про влияние soft skills на персонал. А специалист по веб-аналитике Яндекс.Метрика, Google Analytics Евгений Летов — о том, как продвигать себя в поисковиках и соцсетях.

Форум завершится вступлением руководителя департамента инновационно-технологического развития СОФПП Александра Обоскалова. Он расскажет о финансовых мерах поддержки при старте бизнеса.

Онлайн-форум «Стартуй уверенно» пройдёт 26 ноября в 10:30, зарегистрироваться нужно заранее. Организатор мероприятия — Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.