Успешные бизнес-леди поделятся своим опытом на встрече в Нижнем Тагиле

Центр «Мой бизнес» приглашает предпринимательниц и предпринимателей на встречу «Леди в бизнесе» (18+). Три успешные бизнес-леди поделятся своими кейсами, секретами ведения бизнеса и силы личного бренда. Встреча подобного формата, отмечают организаторы, пройдёт в Нижнем Тагиле впервые.

Владелица клиники «Улутай» на Алтае Олеся Журкевич расскажет участникам бизнес-встречи о силе личного бренда, его влиянии на развитие бизнеса. Юлия Багмут, генеральный директор УК «Ресторация Юста», эксперт по контролю за рациональным использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов, поделится реальными кейсами по управлению персоналом организации. Ирина Солдатова, руководитель Уральского отделения общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса», председатель комитета по развитию женского предпринимательства Уральской ТПП, расскажет о том, как бизнес-сообщества развивают бизнес и создают новые направления с помощью коллабораций.

Эксклюзивных спикеров в Нижний Тагил привезли Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, ассоциация «Женщины бизнеса» и комитет по развитию женского предпринимательства Уральской Торгово-промышленной палаты. Событие будет интересно не только женщинам-предпринимателям, но и мужчинам, уверены организаторы.

«В последнее время женщин в бизнесе становится всё больше. Но мужчины-бизнесмены до сих пор теряются, не всегда знают, как находить с ними общий язык. Поэтому наша встреча будет полезна и интересна не только дамам. Мужики, приходите к нам 10 августа, и леди в бизнесе расскажут о себе. Не надо стесняться», — говорит руководитель представительства СОФПП в Горнозаводском управленческом округе Сергей Федореев.

Встреча «Леди в бизнесе» пройдёт 10 августа с 15:00 до 18:00 в центре «Мой бизнес» на проспекте Мира, 2а. Участие бесплатное, но нужно пройти обязательную регистрацию.