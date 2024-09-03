Ушёл из жизни заслуженный работник «Уралвагонзавода» Афанасий Белев

На 86-м году жизни в Нижнем Тагиле скончался ветеран труда и заслуженный работник «Уралвагонзавода» Афанасий Петрович Белев. Его трудовая биография насчитывает 38 лет, из которых он большую часть посвятил работе инженером на градообразующем предприятии — Уральском конструкторском бюро вагоностроения.

Афанасий Петрович родился в военные годы. В 1970 году он окончил Уральский электромеханический институт инженеров транспорта и с 1968 по 2006 год работал над проектированием полувагонов, вагонов-хопперов, лесовозов и минераловозов. За свою карьеру он зарегистрировал около двадцати авторских свидетельств и патентов, а его достижения были отмечены высокими наградами, включая бронзовую медаль ВДНХ и медаль «Ветеран труда».

Коллеги вспоминают Афанасия Белева как талантливого изобретателя и рационализатора, который пользовался уважением не только за профессионализм, но и за свои человеческие качества.

После выхода на пенсию он с радостью проводил время с семьёй, занимался спортом и садоводством.

«Папа был мудрым, добрым и надёжным человеком. Он построил дом для нашей семьи и был для нас настоящей опорой. Его добрые дела и достижения будут жить в наших сердцах», — делится воспоминаниями его дочь Елена.

Прощание с Афанасием Петровичем Белевым состоится 3 сентября в 15:30 в ритуальном зале возле кладбища «Пихтовые горы» по адресу: улица Исинская, 1а.