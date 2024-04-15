Ушёл из жизни тагильский живописец Валерий Кузнецов

14 апреля на 77-м году жизни скончался известный тагильский живописец Валерий Кузнецов. Об этом сообщили в городском отделении Союза художников России.

Валерий Кузнецов родился 14 августа 1947 в селе Сладково Слободо-Туринского района Свердловской области. В 1976 году окончил художественно-графический факультет Нижнетагильского государственного педагогического института.

Пейзаж — ведущий жанр в творчестве Валерия Васильевича Кузнецова. Художник часто изображал на своих полотнах реку Чусовую и Приполярный Урал. Мастер много работал на пленэрах, создавая многочисленные этюды.

Приполярный Урал Валерий Кузнецов открыл для себя в 2009 году и каждый год с коллегами ездил туда писать пейзажи. В 2014 году художник защитил проект «Урал Приполярный», получив поддержку губернатора Свердловской области на продолжение работы над серией живописных картин о заповедном крае. Большой цикл работ он создал после поездок в Великий Новгород и Львов. В 2002 году художник издал календарь, посвящённый экологии Урала.

За годы работы он провёл 5 персональных выставок, а всего принял участие более чем в 80 выставках. Его картины находятся в Нижнетагильском музее изобразительных искусств, Дворце конгрессов Екатеринбурга, резиденции губернатора Свердловской области, в частных коллекциях.

Прощание с Валерием Кузнецовым состоится завтра, 16 апреля, в 15:30 в «Реквиеме».