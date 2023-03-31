Ушёл из жизни руководитель цирка «Аншлаг» Николай Гунин

В Нижнем Тагиле скончался руководитель заслуженного коллектива народного творчества РФ цирка «Аншлаг» Николай Гунин. Об этом сообщили в Центре культуры и искусства НТМК.

Николаю Ивановичу было 68 лет. В этом году его детищу — цирку «Аншлаг» — исполнилось 32 года. Николай Гунин со своей супругой Мариной Гуниной создали его в 1991 году. Они воспитали многих талантливых артистов — воздушных гимнастов, эквилибристов, акробатов. С первых лет существования «Аншлага» дети занимались здесь всеми цирковыми жанрами, кроме дрессуры. Артисты «Аншлага» неоднократно становились победителями и призёрами престижных международных конкурсов циркового искусства.

«С большой грустью сообщаем вам о том, что 29 марта ночью перестало биться сердце талантливого педагога, заботливого учителя, грамотного наставника, руководителя заслуженного коллектива РФ цирка “Аншлаг” Николая Ивановича Гунина. Его профессионализм и доброта, чуткость и забота, умение ладить с детьми, любовь к делу всей жизни навсегда останутся в нашей памяти, как и его добрая, искренняя улыбка», — написали в социальных сетях дворца.

Прощание с Николаем Гуниным пройдёт 31 марта в большом зале ритуального комплекса «Реквием» на улице Челюскинцев, 47 в 11:00.