Ушёл из жизни легендарный тагильский скульптор-монументалист Анатолий Неверов

Сегодня, 1 июля, на 85-м году жизни скончался известный тагильский скульптор-монументалист, художник и педагог Анатолий Неверов. Об этом АН «Между строк» рассказали в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

Анатолий Глебович родился 28 апреля 1938 года в семье рабочих в посёлке Басьяновском. В 1955 году поступил в Уральское училище прикладного искусства, а по его окончании, в 1960-м, продолжил учёбу в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной на факультете монументально-декоративной скульптуры. В 1965 году он в числе лучших студентов был направлен на стажировку в ГДР, а год спустя стал работать в художественных мастерских города Черновцы. Оттуда Неверова пригласили в другой украинский город — Луцк. Потом он вернётся на Урал.

С 1970 года Неверов преподавал в Уральском училище прикладного искусства, а также продолжал работать в Нижнетагильских художественно-промышленных мастерских, в том числе и над памятниками. Один из них был установлен в посёлке Висим, другой, к 30-летию Победы, — в Алапаевске. А в 1978 году памятник Анатолия Глебовича воинам-железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, появился и в Нижнем Тагиле.

В 1982 году Анатолий Глебович вступил в Союз художников России, был признанным мастером в области монументальной и станковой скульптуры, а также медальерного искусства.

«Очень жаль, что уходят из жизни такие скульпторы и художники, которые являли собой огромный культурный пласт города. Анатолий Глебович был ведущим скульптором Нижнего Тагила. Он окончил не только наше училище, но и так называемую “Муху” в Санкт-Петербурге. Анатолию Глебовичу очень повезло в жизни, что у него были заказы на памятники в центре города, которые определённо украшают Нижний Тагил. Анатолий Глебович всегда помогал музею. У нас хранятся его станковые скульптуры, такие как портрет Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама и скульптура “Подруги”, посвящённая женщинам войны. У него была прекрасная гипсовая работа — портрет Амедео Модильяни, — которую мы отлили в бронзе на средства музея для экспонирования на выставках. Зимой Анатолий Глебович видел её на выставке в музее и был очень этому рад. Мы выражаем соболезнования его семье, жене и двум дочерям», — сказала директор музея изобразительных искусств Марина Агеева.

Анатолий Глебович Неверов является автором пяти памятников, установленных на центральных улицах и площадях города. Это монументы воинам-железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1978), первым комсомольцам Нижнего Тагила (1981), строителям, ушедшим на фронт (1989), воинам-интернационалистам — участникам локальных войн планеты (1999), сотрудникам органов внутренних дел (2002). Помимо этого, многие монументальные работы Анатолия Неверова можно увидеть в Луцке, Нижней Салде, Висиме, Севастополе, Волынской области и многих других городах.

Анатолий Неверов — обладатель наград самых высоких степеней, среди которых нагрудный знак «Почётный работник среднего профессионального образования Российской Федерации» (2005), золотая медаль Союза художников России «Духовность. Традиции. Мастерство» за большой вклад в развитие художественного творчества в России (2012), звание «Мастер года по декоративно-прикладному искусству». Дважды лауреат премии главы города Нижний Тагил в области искусства, государственный стипендиат в области изобразительного искусства.