Ушёл из жизни известный тагильский живописец Евгений Седухин

В Берлине на 93-м году жизни скончался известный живописец, член Союза художников России Евгений Седухин. Информацию об этом АН «Между строк» подтвердили в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

Художник работал в области пейзажа, тематической картины, портрета, монументальной росписи и вдохновлялся красотой уральской природы. Последние годы Евгений Седухин вместе с семьёй проживал в Германии. Дети и внуки продолжили его дело и тоже стали художниками.

Евгений Васильевич родился в 1930 году в селе Уинское Пермской области. В 1960-м окончил Уральское училище прикладного искусства. Затем с 1973-го по 1978 год учился на заочном отделении художественно-графического факультета Нижнетагильского государственного педагогического института.

С середины 1960-х Евгений Седухин активно выставлялся. Участвовал в выставках разного уровня, в том числе зарубежных. Евгений Васильевич занимал активную общественную позицию: в разные годы был депутатом Ленинского районного Совета Нижнего Тагила, Нижнетагильского городского совета депутатов трудящихся, председателем оргбюро, членом правления и председателем ревизионной комиссии Нижнетагильского отделения Союза художников России.

Главной темой произведений художника был Урал. В Нижнетагильском музее изобразительных искусств хранятся восемь полотен художника. Его работы можно увидеть в Государственной Третьяковской галерее, Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал», Висимском музее-заповеднике Д. Н. Мамина-Сибиряка, Свердловской ОКМ, Екатеринбургском музее изобразительных искусств, а также в краеведческих музеях Невьянска, Ивделя, Красноуральска и Джезказгана.