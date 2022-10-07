Ушёл из жизни известный тагильский скульптор Леонид Южаков

В Нижнем Тагиле сегодня, 7 октября, на 83-м году жизни скончался известный скульптор, член Союза художников России Леонид Южаков. Об этом «Афише МС» сообщили в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

Леонид Александрович родился в 1940 году в городе Новая Ляля. В 1970 году окончил художественно-графический факультет Нижнетагильского педагогического института. С 1969 года работал в художественно-промышленных мастерских Нижнего Тагила. С 1975 года участвовал в выставках разного уровня, в том числе в международных и зарубежных.

Художник работал в области станковой и декоративной скульптуры. Принимал участие в оформлении интерьеров зданий Нижнего Тагила, Кушвы, Кировграда, Хеба, Артёмовского и других. В мастерской Леонида Александровича училась его дочь Анжелика Южакова, которая продолжила дело отца и также стала скульптором.

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств хранится три скульптуры художника. Его работы можно увидеть в Екатеринбургском музее искусств, музее-заповеднике «Горнозаводской Урал», музее Великой Отечественной войны и в музейно-выставочном комплексе «Уралвагонзавода», а также в частных собраниях России, США, Чехословакии, Израиля.