Ушёл из жизни известный тагильский композитор Сергей Ведерников

В Нижнем Тагиле ушёл из жизни композитор, автор детских песен, руководитель ансамблей «Мечтатели», «Композитор Апрель», один из создателей детского вокального конкурса «Золотой петушок» Сергей Ведерников.

Сергей Анатольевич писал песни для детей, делал авторские аранжировки, создавал музыку к новогодним спектаклям и другим городским мероприятиям. Всего он написал более 200 песен, издал несколько нотных сборников.

«Сегодня ушёл из жизни мой муж Ведерников Сергей Анатольевич, тагильский композитор, автор детских песен, руководитель ансамблей. Светлая память, любим, ты останешься навсегда в наших сердцах!» — написала в соцсетях супруга композитора хореограф Тамара Ведерникова.

Песни композитора звучали в популярных телевизионных программах: «Хит парад 5+», «На балу у Золушки», «Утренняя звезда», «Пятьдесят на пятьдесят» и во многих других.

Прощание с Сергеем Анатольевичем состоится 27 мая в 11:30 в большом зале ритуального комплекса «Реквием».