Ушёл из жизни известный итальянский композитор Эннио Морриконе

Известного итальянского композитора, двукратного обладателя премии «Оскар» Эннио Морриконе не стало на 92-м году жизни в ночь на 6 июля. Как пишет ТАСС, композитор скончался в одной из римских клиник от перелома бедра.

Эннио Морриконе родился 10 ноября 1928 года в Риме. Его отец был профессиональным музыкантом, играл на трубе в джазовом ансамбле. Первую музыкальную композицию Эннио сочинил в шестилетнем возрасте. В юности был участником музыкальных групп, исполняющих джаз, выступал в ночных клубах. В 18 лет начал сочинять симфонии, кантаты, оркестровые концерты, позже начал писать музыку для фильмов.

Морриконе работал с такими режиссёрами, как Бернардо Бертолуччи, Лилиана Кавани, Пьер Пазолини, Франко Дзеффирелли, Брайан де Пальма, Джон Карпентер, Оливер Стоун, Педро Альмодовар, Роман Полански. В 2004 году написал музыку к фильму-катастрофе российского режиссёра Владимира Хотиненко «72 метра».

Всего Морриконе написал разную по стилям и жанрам музыку к 450 фильмам. В композициях он часто использовал нестандартные сочетания инструментов, а также различные звуки (выстрелы, звон колоколов, свист).

На счету композитора 27 золотых и семь платиновых дисков. Он получил в 2007 году почётного «Оскара», а 2016-м «Оскара» за музыку к фильму «Омерзительная восьмерка». В копилке знаменитого итальянца музыкальные награды Британской академии, Grammy, Шведская Полярная музыкальная премия, испанская премия принцессы Астурийской в области искусств. В 2009 году был награждён французским орденом Почётного легиона.

Морриконе работал дирижёром, в последние годы часто выступал с Чешским национальным симфоническим оркестром. Он много гастролировал, неоднократно давал концерты в России.

«Афиша МС» предлагает вспомнить лучшие произведения Эннио Морриконе в специально собранном плейлисте.