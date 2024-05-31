Ушёл из жизни экс-директор МУП «Тагилгражданпроект» Борис Рыбалко

В возрасте 75 лет ушёл из жизни выдающийся специалист и экс-глава МУП «Тагилгражданпроект» Борис Васильевич Рыбалко. Пройдя путь от техника-строителя до главного инженера, он смог внести неоценимый творческий и профессиональный вклад в развитие архитектурно-строительной отрасли Нижнего Тагила и Свердловской области. Под его руководством были спроектированы и построены многие значимые объекты: школы, больницы, жилые комплексы и промышленные здания.

Борис Васильевич родился и прожил всю жизнь в Нижнем Тагиле. С 2016 по 2018 год возглавлял МУП «Тагилгражданпроект», а затем стал бессменным заместителем директора предприятия. На пенсию вышел 27 мая 2024 года, а 29 мая его не стало.

Коллеги вспоминают Рыбалко как талантливого специалиста, успешного руководителя, честного и трудолюбивого человека, воспитавшего не одно поколение инженеров. При его участии Нижний Тагил стал таким, каким мы видим его сейчас.

«С нами не стало лучшего друга, любимого мужа, отца и дедушки. Папа был невероятно добрым, заботливым и отзывчивым. Тыл и опора для всей семьи. Он любил свою работу и был счастлив в большой семье, всегда молод душой. Ценил жизнь, не сидел без дела и не унывал. Шагал в ногу со временем, увлекался не только архитектурой, но также автомобилями и компьютерными технологиями. С любыми гаджетами был “на ты”. Главным в людях считал честность, простоту и трудолюбие. Пусть память о нём будет светлой и живёт вечно в его трудах и сердцах людей! Нам будет сильно его не хватать!» — говорит дочь Яна.

Прощание с Борисом Викторовичем состоится 31 мая в 13:30 в большом зале похоронного дома «Реквием» по адресу улица Челюскинцев, 47.