Ушёл из жизни артист Нижнетагильского драмтеатра Юрий Зубарев

Ушёл из жизни артист Нижнетагильского драматического театра им. Мамина-Сибиряка 84-летний Юрий Дмитриевич Зубарев. Информация об этом опубликована на сайте культурного учреждения. Юрий Зубарев больше 30 лет служил театру, работал со многими режиссёрами. Завершала его карьеру роль отца в сказке «Василиса Прекрасная». Последние 15 лет он не выходил на сцену.

В театре Юрия Дмитриевича вспоминают как внимательного партнёра, большого трудягу, безотказного человека, всегда готового прийти на помощь. Артист играл в спектаклях для детей и взрослых, в пьесах Островского, Шекспира, Мамина-Сибиряка, современных драматургов.

Прощание с Юрием Зубаревым началось сегодня в 11:00 в ритуальном зале агентства «Реквием» (ул. Челюскинцев, 47).