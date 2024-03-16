«Ушло поколение блестящих мрачных остроумцев». Не стало Александра Ширвиндта

На 90-м году ушёл из жизни народный артист России, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт. Об этом сообщил вечером 15 марта художественный руководитель театра Сергей Газаров.

Ширвиндт был выпускником Щукинского училища, сделал успешную карьеру на театральной сцене и в кинематографе. Среди наиболее известных его экранных образов — Павел в «Иронии судьбы, или С лёгким паром» (16+), Харрис в «Трое в лодке, не считая собаки» (12+), Аркадий в «Самой обаятельной и привлекательной» (16+), Мясоедов в «Забытой мелодии для флейты» (18+). Всего в фильмографии артиста более полусотни картин.

В Театр сатиры Ширвиндт пришел в 1970-м году. Играл в спектаклях «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (16+), «Дом, где разбиваются сердца» (16+), «Горе от ума» (16+), «Ревизор» (12+), «Трёхгрошовая опера» (16+) и других, поставил более двадцати спектаклей, среди которых «Недоросль» (16+), «Швейк, или Гимн идиотизму» (18+), «Брависсимо!» (16+). С 2000 по 2021 год был художественным руководителем коллектива.

Александр Ширвиндт известен не только как замечательный артист, но и как великолепный юморист, автор множества интересных шуток и наблюдений, он часто появлялся на телеэкране в различных программах и был одним из любимых народных артистов в России.

«Вечная память. Ушло поколение блестящих мрачных остроумцев», — сказал один из его коллег, актёр и режиссёр Андрей Рыклин.