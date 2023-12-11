В Санкт-Петербурге 10 декабря ушла из жизни первый руководитель отдела развития Нижнетагильского драматического театра Ольга Черепова. Об этом в социальных сетях сообщила её дочь.

«Вспомните её добрым словом. О месте и времени похорон информация будет позже», — написала в социальных сетях Елизавета Навиславская.

Ольга Черепова была преподавателем театрального отделения колледжа искусств в Нижнем Тагиле, организовывала в городе мастер-классы известных актёров, вела большую информационную работу в Нижнетагильском драматическом театре в течение 40 лет. Последние годы Ольга Павловна жила в Санкт-Петербурге.