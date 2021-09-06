Ущерб от лесных пожаров в Свердловской области превысил 50 млн рублей

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов на пресс-конференции заявил, что ущерб от лесных пожаров в регионе за сезон превысил 50 млн рублей и область пятый месяц находится в постоянном риске возникновения новых пожаров из-за засухи и отсутствия осадков, пишет Znak.com.

«Полностью ущерб мы оценим только через год. Порядка 50 млн рублей уже посчитали по некоторым лесничествам», — сказал министр.

По словам Кузнецова, сейчас в Свердловской области действует 13 крупных пожаров на площади 6,9 тысячи га: они зарегистрированы в Камышловском, Тугулымском, Сосенском, Верхотурском, Сухоложском, Первоуральском, Верхнепышминском и Берёзовском городских округах. Как утверждает министр, все возгорания локализованы, за исключением пожаров в Тугулыме и Камышлове.