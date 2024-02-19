Уроженец Нижнего Тагила задержан в Санкт-Петербурге при попытке вступить в ряды украинской террористической организации 

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, расписывающего антивоенными надписями храмы и вузы города. По данным «Фонтанки», на момент задержания он успел осквернить надписями три учреждения: здание Санкт-Петербургского Политехнического университета имени Петра Великого, а также Храм иконы Божией Матери «Умиление» и церковь Покрова Пресвятой Богородицы при Политехническом институте. Злоумышленника удалось вычислить, им оказался 56-летний бывший оперативник уголовного розыска из Нижнего Тагила, имеющий связи с ВСУ.

По информации издания, уроженец Нижнего Тагила в начале 1990-х служил в органах МВД в Хабаровском крае. Сначала простым постовым милиционером, затем оперативником уголовного розыска. В последние годы жил в Санкт-Петербурге.

По версии издания, мужчина оставил надписи в разное время в период с 30 января по 14 февраля, когда был задержан оперативниками ГУ МВД России по противодействию экстремизму и сотрудниками ФСБ Санкт-Петербурга. По всем трём эпизодам в отношении правонарушителя расследуется уголовное дело по статьям о вандализме (214 УК РФ) и повреждении объектов культурного наследия (243 УК РФ). Во время обыска в мобильном телефоне мужчины была обнаружена переписка с украинскими абонентами. В изъятых текстах переписки оперативники усматривают вербовку гражданина в украинскую террористическую организацию «Легион "Свобода России"»*.

* Организация запрещена в России, внесена Росфинмониторингом в перечень террористов по решению Верховного суда от 16.03.2023.