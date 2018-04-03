Уроженец Нижнего Тагила возглавил клуб РФПЛ

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» возглавит уроженец Нижнего Тагила 45-летний Сергей Передня, сообщает пресс-служба команды. В среду новый главный тренер команды прилетит в Хабаровск для подписания контракта и приступит к работе.

«Учитывая серьёзный опыт работы Сергея Передни на тренерском посту, его знания специфики Дальнего Востока, а также совместную работу со многими футболистами нынешнего состава армейцев, руководство футбольного клуба “СКА-Хабаровск” рассчитывает, что новый наставник сможет решить поставленные перед ним задачи», — заявляют в клубе.

Сергей Передня родился в Нижнем Тагиле. Воспитанник ФК «Уралец». В 1993 году приглашен в ФК «Уралмаш», выступавший на тот момент в Высшей лиге российского чемпионата. Всего в чемпионатах СССР и России сыграл 501 матч, забил 121 гол. В 2009 году Передня вошёл в тренерский штаб ФК «Волга». В 2010 году тагильский специалист возглавил ФК «Химик», позже — «Томь», «Тамбов» и «Луч-Энергия».