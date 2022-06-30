Уроженец Нижнего Тагила стал депутатом свердловского Заксобрания

Новым депутатом Заксобрания Свердловской области стал уроженец Нижнего Тагила начальник управления общественных связей УГМК Алексей Свалов. Политсовет регионального отделения «Единой России» передал тагильчанину мандат Владимира Анисимова, который добровольно отказался от депутатских полномочий, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее вопрос передачи мандата Владимира Анисимова, избранного от партии «Единая Россия» по Серовской территориальной группе, уже поднимался. В сентябре 2021 года предполагалось, что мандат получит выдвигавшийся по той же территориальной группе первый зампред областного спортивного общества «Динамо» Алексей Таврунов. Тем не менее осенью прошлого года Владимир Анисимов от мандата не отказался, а подал соответствующее заявление на минувшей неделе. Он занимал место в комитете по региональной политике и развитию местного самоуправления.

В последние полторы недели, когда стало известно об уходе Анисимова, именно Таврунова и Свалова называли в качестве его возможных сменщиков. Свалов участвовал в выборах 2021 года по Верхнепышминской территориальной группе «Единой России», но она оказалась непроходной.

Алексей Свалов родился в Нижнем Тагиле в 1984 году. С 2017 года работает в УГМК. До этого возглавлял пресс-службу уральского филиала «Газпромбанка» и «Уралмашзавода».