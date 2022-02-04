Уроженец Нижнего Тагила сплавился на байдарке по затопленной дороге в Калининградской области

Уроженец Нижнего Тагила Владимир Одегов стал героем новостных ресурсов Калининграда после того, как проплыл на байдарке по затопленной дороге между областным центром и посёлком Прегольский. По сообщениям местных жителей, затопление произошло в результате шторма, который обрушился на Калининград 30 января. Необычный заплыв Владимир снял на телефон и выложил в соцсети, и уже на следующие день видео стало вирусным.

«Я вёз свои байдарки на дачу для просушки, у меня своя фирма по организации сплавов. Я просто оказался в нужное время в нужном месте. Пока ждал эвакуатор, решил немного повеселиться, разрядить обстановку, а жена снимала» — поделился с АН «Между строк» Владимир.

Владимир переехал в Калининград из Нижнего Тагила в 2018 году. Мужчина отметил, что подобные природные катаклизмы в этом районе не редкость, но со стороны властей никакие шаги по решению проблем с водоотведением на местных дорогах не предпринимаются.