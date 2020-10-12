Уроженец Нижнего Тагила отреставрировал вазовскую «копейку» 1985 года на 300 тысяч рублей

Уроженец Нижнего Тагила Андрей Барышников отреставрировал доставшийся ему по наследству ВАЗ-2101 1985 года выпуска и теперь ездит на нём из Екатеринбурга, где он живёт и работает, в Нижний Тагил к своей бабушке.

Как рассказал автолюбитель телекомпании «Четвёртый канал», на этой машине его дедушка Виктор Уткин учил Андрея азам вождения. На ней же они вместе ездили на дачу и рыбалку. Когда дедушки не стало, Андрей решил сохранить семейную реликвию.

«Это и воспоминание, и эпоха — целая история», — рассказывает Андрей Барышников телекомпании «Четвёртый канал».

Раритетный автомобиль Андрей восстанавливал 3 года. В реставрации ему помогали друзья-автомеханики: заменили двигатель, тормозную систему, коробку передач поменяли на 5-ступенчатую. Запчасти заказывали со всей России. В общей сложности Андрей потратил на «копейку» около 300 тысяч рублей.