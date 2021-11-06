​​​​​​​Уроженец Нижнего Тагила народный артист России Анатолий Васильев отмечает 75-летний юбилей

Сегодня, 6 ноября, народный артист России уроженец Нижнего Тагила Анатолий Васильев отмечает 75-летний юбилей. Актёр известен своей ролью в фильме «Экипаж», а также в сериалах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» и «Сваты». Кроме киноработ, артист любим зрителями за роли на сценах Театра сатиры, Театра Российской армии и Театра имени Моссовета.

Васильев родился 6 ноября 1946 года в Нижнем Тагиле. Отец был статусным чиновником, а мать — домохозяйкой. Женщина имела хорошее образование и интересовалась культурой и искусством. Именно она привила сыну любовь к театру и музыке. Когда Анатолию Васильеву было девять, его отец получил повышение и семья перебралась в Брянск. Здесь мальчик начал заниматься в драмкружке и вскоре стал местной звездой. К старшим классам юноша определился с призванием, решив поступать в театральный вуз. Однако папа оказался против такого положения дел и настоял, чтобы наследник поступил в машиностроительный техникум.

После двух лет обучения Анатолий окончательно решил стать актёром и уехал в Москву. Там Васильев в 1969 году окончил Школу-студию МХАТ. В 1985 году получил почётное звание «Заслуженный артист РСФСР», а в 1994 году — «Народный артист РФ».

За свою карьеру Васильев снялся более чем в 50 фильмах: «Крик гагары», «Корпус генерала Шубникова», «Михайло Ломоносов», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Дамское танго», «Захочу — полюблю» и других. Наиболее известные роли — в фильмах «Экипаж» и «Сваты».