Уроженец Нижнего Тагила надругался над 11-летней девочкой

44-летний житель Нижнего Тагила надругался над 11-летней девочкой. Инцидент произошёл в городе Кушве возле одного из магазинов на улице Ленина 2 июня в 10:30, сообщает «Комсомольская правда — Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции вычислили и задержали педофила. Он дал признательные показания, после чего был помещён под стражу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ (развратные действия, совершённые в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста).