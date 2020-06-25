Политика

Уроженец Нижнего Тагила Дмитрий Горфинкель исчез из списка заместителей Сергея Носова

25.06.2020 10:45
Уроженец Нижнего Тагила Дмитрий Горфинкель исчез из списка заместителей Сергея Носова

На сайте правительства Магаданской области из списка зампредов пропал уроженец Нижнего Тагила Дмитрий Горфинкель. Об этом сообщает портал «Весьма», уточняя, что фамилия Горфинкеля исчезла и из телефонного справочника региональных властей. При этом официального упоминания о том, что Сергей Носов освободил от должности своего заместителя по экономике и финансам, нет.

52-летний Сергей Горфинкель был назначен на должность заместителя председателя регионального правительства в начале января 2019 года. Известно, что Горфинкель окончил нижнетагильскую школу №  44, затем Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова по специальности «инженер-металлург». В 2002 году окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ. В 2004 году окончил аспирантуру ЦНИИ Чёрной металлургии им. И. П. Бардина. Кандидат экономических наук.

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