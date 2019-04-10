Урок выживания на весеннем льду для жителей Нижнего Тагила провели водолазы-спасатели (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Специалисты Центра защиты населения провели сегодня, 10 апреля, показательные учения по спасению провалившегося под лёд человека. Мероприятие прошло в акватории Тагильского пруда в районе парке Бондина. Водолазы продемонстрировали жителям Нижнего Тагила своё оборудование, а также способы самоспасения и спасения человека, провалившегося под лёд, при помощи подручных средств — шарфа, лыжи и верёвки. В рамках акции «Безопасный лёд» также был организован небольшой флешмоб. Ученики из разных школ города выстроились возле сцены в надпись «У воды без беды».

«Такое крупное мероприятие проходит у нас впервые, — рассказал АН “Между строк” начальник поисково-спасательной службы Центра защиты населения Юрий Миенков. — А так мы ежегодно проводим показательные учения для волонтёров. Кто желает научиться спасать людей, приходит к нам, мы их обучаем. Уже образовался стабильный круг таких людей, там больше 30 человек из разных образовательных учреждений и районов. Есть основные заповеди для волонтёров и собственно спасателей. Во-первых, прежде чем пойти спасать другого человека, нужно обезопасить себя. Во-вторых, нужно знать, какими способами можно спасти человека. Я сам работаю в службе уже 18 лет. Сколько жизней спас, не знаю, не считал… Но много».

За время работы Центра защиты населения его специалистами было спасено более трёх тысяч человек. Только за прошлый год на воде спасено 25 человек.