УрФУ останется на дистанционном обучении до февраля следующего года

Уральский федеральный университет будет работать в дистанционном режиме до 1 февраля 2021 года. Об этом Znak.com сообщили преподаватели вуза.

С просьбой разрешить перевести учебный процесс полностью на дистанционную форму ректор УрФУ Виктор Кокшаров обратился в Министерство образования и науки РФ. Такое решение в учебном заведении принято после указа губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в котором вузам, колледжам и техникумам рекомендуется перейти на дистанционное обучение с 27 октября.