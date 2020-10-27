УрФУ останется на дистанционном обучении до февраля следующего года

27.10.2020 12:39
Уральский федеральный университет будет работать в дистанционном режиме до 1 февраля 2021 года. Об этом Znak.com сообщили преподаватели вуза.
С просьбой разрешить перевести учебный процесс полностью на дистанционную форму ректор УрФУ Виктор Кокшаров обратился в Министерство образования и науки РФ. Такое решение в учебном заведении принято после указа губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в котором вузам, колледжам и техникумам рекомендуется перейти на дистанционное обучение с 27 октября.
- В указе губернатор также рекомендовал администрациям городов продлить осенние школьные каникулы до 14 дней.
- Массовые культурные мероприятия на объектах физкультуры и спорта в закрытых помещениях разрешается проводить только без зрителей.