«Уралвагонзавод» вошёл в топ-100 самых богатых компаний России

«Уралвагонзавод» вошёл в число 100 крупнейших по выручке компаний России по результатам нового рейтинга РБК.

УВЗ занял 99-ю строчку с выручкой 130 млрд рублей, за год он опустился на 9 строчек в рейтинге.

Всего в рейтинг РБК вошли 500 российских компаний. Одной из самых богатых уральских компаний оказался холдинг УГМК — он в списке на 28-м месте (поднялся на 3 строчки), выручка компании в 2017 году выросла на 17% — до 416 млрд рублей.

«ВСМПО-Ависма» заняла 139-ю строчку с выручкой 88 млрд рублей, торговая сеть «Монетка» — 151-ю строчку с выручкой 79 млрд рублей, «Уральские авиалинии» стали 184-ми с выручкой 67 млрд рублей, «Сталепромышленная компания» — на 186-м месте с выручкой 64 млрд рублей.

«Синара-Транспортные машины» оказались на 198-м месте с выручкой 60 млрд рублей, «Русская медная компания» — на 218-м месте с выручкой 50 млрд рублей. Уральский банк реконструкции и развития занял 291-ю позицию в рейтинге с выручкой 36 млрд рублей, ТМК Чермет — на 320-м месте с 32 млрд рублей, «Промышленно-сырьевая компания» — на 328-м месте с 32 млрд рублей. «Уральские локомотивы» оказались на 339-м месте с 30 млрд рублей выручки за год, а СКБ-банк стал 431-м, его выручка составила 22 млрд рублей.

Рейтинг возглавил «Газпром» с 6,5 млрд рублей выручки. На втором месте — «Лукойл» (5,4 млрд рублей), на третьем — «Роснефть» (5,03 млрд рублей).