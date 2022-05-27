 «Уралвагонзавод» развернёт своё производство в Донбассе

«Уралвагонзавод» начнёт производить свою продукцию на базе Стахановского завода в Луганской Народной Республике. Об этом на пленарном заседании «Единой России» заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Крупные предприятия на территории республики при правильном подходе можно интегрировать с экономикой РФ, и это принесло бы достаточно хорошие результаты. Алчеевским металлургическим комбинатом и Стахановским вагоностроительным заводом, к примеру, уже заинтересовался российский ‟Уралвагонзавод”. Договоры на поставки продукции Алчеевского комбината уже заключены», — заявил Леонид Пасечник.

В пресс-службе концерна УВЗ АН «Между строк» подтвердили, что предприятие совместно с администрацией ЛНР, а также с профильными министерствами и ведомствами РФ рассматривает вопрос восстановления вагоностроительного производства в республике.

«Концерн рассматривает вопрос восстановления вагоностроительного производства ЛНР и оказания содействия в адаптации конструкторской и технической документации, сертификатов соответствия требованиям российских регуляторов. Группа специалистов УВЗ уже приступила к работе», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе УВЗ.

Как уточнил Пасечник, российское предприятие на базе луганского завода будет производить специализированные вагоны: зерновозы, цистерны и другое. Глава республики подчеркнул, что Донбасс, обладающий огромным промышленным потенциалом, может послужить на пользу не только ЛНР, но и России.

Напомним, ранее генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов побывал в ЛНР. Во время визита он заявил о необходимости сотрудничества между предприятиями Урала и Донбасса.