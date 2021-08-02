«Уралвагонзавод» передал больнице Нижнего Тагила реанимационное оборудование

Входящий в госкорпорацию «Ростех» «Уралвагонзавод» передал Центральной городской больнице № 1 Нижнего Тагила реанимационное оборудование — 5 систем мониторинга, предназначенных для контроля основных параметров жизнедеятельности пациентов в отделениях реанимации, анестезии, интенсивной терапии, а также реанимобилях, сообщает пресс-служба предприятия. Оборудование существенно облегчит наблюдение за тяжёлыми больными: теперь медики смогут дистанционно отслеживать состояние пациентов.

Решение об оказании содействия в приобретении систем мониторинга для ЦГБ № 1 было принято генеральным директором концерна «Уралвагонзавод» Александром Потаповым, они были приобретены и поставлены в город в кратчайшие сроки. Это остро необходимое для Центральной городской больницы № 1 оборудование: ЦГБ является основным медицинским учреждением на территории Горнозаводского округа по приёму и лечению пациентов с вирусной пневмонией и коронавирусной инфекцией. Здесь развёрнут стационар на 600 коек, из них 37 реанимационных.

«Первую городскую больницу и УВЗ связывает многолетняя история. ЦГБ зарождалась как медико-санитарная часть "Уралвагонзавода", позже была передана в муниципалитет, но наши связи неразрывны до сих пор. Мы, например, совместно проводим кампанию по вакцинации населения, врачи больницы и нашего медицинского центра оказывают друг другу помощь. УВЗ — предприятие градообразующее, а потому вместе со всеми борется с коронавирусной инфекцией. Это наша ответственность перед работниками, членами их семей, всеми жителями нашего города», — отметил директор предприятия по персоналу Константин Захаров.

Отмечается, что на протяжении всей пандемии «Уралвагонзавод» оказывает поддержку городскому здравоохранению. Так, в апреле 2020 года УВЗ приобрёл для Нижнетагильского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» стационарное лабораторное оборудование для проведения тестов на коронавирус. В распоряжение ЦГБ № 1 выделен транспорт с водителями: два микроавтобуса и один легковой автомобиль развозят врачей по вызовам. Медицинский центр «Уралвагонзавода», оказывая медицинскую помощь 30 тысячам работников, снимает нагрузку с других медучреждений города.