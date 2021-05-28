«Уралвагонзавод» начал разработку боевых роботов «Штурм»

Сотрудники «Уралвагонзавода» создают первые опытные образцы ударного робототехнического комплекса «Штурм», со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе пишет РИА Новости.

«На УВЗ начаты работы по созданию первых опытных образцов тяжёлого ударного робототехнического комплекса "Штурм", предназначенного прежде всего для боевых действий в городе. Создаётся подвижный пункт управления боевыми машинами комплекса и сами машины с разными боевыми модулями, включая модуль со 125-мм гладкоствольным укороченным орудием», — заявил собеседник издания.

Отмечается, что все машины строятся на шасси танка Т-72Б3. Другие варианты боевых модулей будут включать блок реактивных огнемётов «Шмель», спаренные 30-мм автоматические пушки, блок 220-мм термобарических неуправляемых реактивных снарядов. При этом машины будут иметь высокий уровень защиты от противотанковых средств.

Ранее о начале серийного производства боевых роботов с искусственным интеллектом сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу.