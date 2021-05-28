«Уралвагонзавод» на 22% сократил зарплаты работникам

Корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) в 2020 году сократила затраты на оплату труда на 22%, или на 2,5 млрд рублей, в сравнении с предыдущим годом, сообщается в отчётности компании по итогам прошлого года.

Причиной сокращения зарплат стали нерабочие дни по поручению президента.

«Персонал привлекался в количестве, минимально необходимом для выполнения производственных задач. Премиальная часть заработной платы сотрудников, находящихся в режиме нерабочих дней, была ниже, чем у работников, выполнявших производственные задачи», — заявили в пресс-службе «Уралвагонзавода».

На сегодняшний день предприятие работает в штатном режиме, отметили в пресс-службе. В апреле на предприятии провели индексацию зарплат, в июне работникам выплатят традиционное материальное вознаграждение по итогам работы в прошлом году.

Сотрудникам в 2020 году выделили на оплату труда чуть больше 9 млрд рублей, годом ранее сумма составляла чуть более 11 млрд рублей. Из них более 2,6 млрд ушли на зарплаты основного управленческого персонала — 3,6 тысячи человек. Эта цифра также приводится впервые за последние годы — с 2017-го УВЗ не раскрывал численность основного управленческого персонала и его доходы.

Численность сотрудников компании по итогам 2020 года сократилась на 326 работников и составила 29 748 человек, зафиксировано в документе. Несмотря на это, средняя арифметическая величина заработной платы в 2020 году в сравнении с 2019-м всё равно снизилась — на 21%.

По словам представителей корпорации, причиной изменения численности трудового коллектива стала естественная текучесть кадров: приём на завод из-за пандемии коронавирусной инфекции был закрыт, при этом работники уходили по самым разным жизненным обстоятельствам (переезд в другой город, выход на пенсию и т.д.).

«Ушедшие 326 человек — это около 1% от общего количества работающих на предприятии. Такие колебания штатной численности — нормальный постоянный процесс», — отметили в пресс-службе УВЗ.

Также в УВЗ заявили, что вагоносборочный конвейер обеспечен заказами, исполняются обязательства в рамках госконтрактов и военно-технического сотрудничества.