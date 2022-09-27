«Уралуправтодор» предупреждает автомобилистов Свердловской области об опасности на дорогах из-за изменений погоды

В Свердловской области в тёмное время суток с 27 по 30 сентября ожидаются заморозки до –6°C. Об этом предупреждает ФГБУ «Уральское УГМС». На границе Свердловской и Тюменской области ожидается дождь, мокрый снег и гололёд.

Водителям рекомендуют быть особенно внимательными на дорогах и проявлять осторожность, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).