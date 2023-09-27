«Уралтрансмаш» поставил в Нижний Тагил 12 новых трамваев

«Уральский завод транспортного машиностроения» госкорпорации «Ростех» поставил в Нижний Тагил 12 современных трамваев модели 71-412. Новые вагоны оснащены вентиляцией, системой обогрева салона, видеонаблюдением и пандусом для инвалидов-колясочников. На данный момент в городе курсирует уже 91 трамвай «Уралтрансмаша».

Кабина нового трамвая оснащена пультом управления для минимизации рисков, связанных с усталостью водителя. В ней также установлен бортовой компьютер, на котором отображается состояние электроаппаратуры, положение дверей и другие важные данные.

«“Ростех” ведёт работу по оснащению российских городов новым транспортом. Не так давно мы полностью обновили трамвайный парк во Владикавказе, а сейчас мы завершили поставку партии из 12 новых вагонов в Нижний Тагил в рамках контракта 2022 года. Они на 100% состоят из российских комплектующих и отвечают всем современным требованиям. Водители уже оценили эргономичность кабины и её обзорность, а пассажиры — комфорт салона. В Нижнем Тагиле более 20 лет эксплуатируются трамваи “Уралтрансмаша”, ставшие визитной карточкой города», — рассказали в «Ростехе».

Частично низкопольный односекционный трамвай модели 71-412 оснащён системой навигации и видеонаблюдения с функцией видеорегистрации, дверями прислонно-поворотного типа с системой антизащемления. Створки имеют кнопки доступа пассажиров как снаружи, так и изнутри салона. Также в трамваях установлены новые современные системы вентиляции и отопления. Кроме того, в салоне есть медиасистема демонстрации схемы движения по маршруту.

Трамвай отвечает требованиям программы «Доступная среда», для лиц с ограниченными возможностями двери в середине вагона оборудованы кнопкой связи с водителем, а в его центральной части установлена аппарель (откидная конструкция для подъёма или спуска. — Прим. ред.).