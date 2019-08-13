Уральского депутата возмутило, что больше полумиллиона свердловчан живут без водопровода и канализации 

По состоянию на 2018 год больше полумиллиона жителей Свердловской области живут без водопровода и канализации. Об этом 13 августа заявил депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер со ссылкой на данные Росстата.

«Пока космические корабли бороздят просторы космоса (взрываясь по пути), 17% жителей Свердловской области ходят по воду с ведром. Подождите, так это получается около полумиллиона человек? Дальше больше, 19,3% ходят по большому и малому в ведро, или уже почти 600 тысяч человек. Удивительно ещё и то, что без благ цивилизации жильё у нас называется благоустроенным», — написал депутат на своей странице в Facebook.

Ссылаясь на данные Роспотребнадзора, Вегнер отмечает, что по причине отсутствия водопровода и канализации в области участились случаи заболеваемости острыми кишечными инфекциями и дизентерией. Согласно данным ведомства, в 2018 году показатели общей заболеваемости населения выросли на 12,5% по сравнению со среднемноголетним уровнем.