Уральский журналист Шеремет объявил о закрытии ТАУ и своей новостной программы

Журналист Иннокентий Шеремет объявил в Facebook о закрытии Телевизионного агентства Урала (ТАУ) и проекта «Девять с половиной», который проработал почти 27 лет. По его словам, причиной стали экономические проблемы канала.

«Новости "Девять с половиной" — всё. С тяжёлым сердцем вынужден принять решение о закрытии Телевизионного агентства Урала и новостей "Девять с половиной" — до 1 сентября, до 27-й годовщины ТАУ, мы ещё, наверное, дотянем, а потом всё…» — написал Шеремет.

По его словам, в пандемию у программы закончились деньги, но финансовые проблемы были уже много лет.

«Деньги закончились бесповоротно, и взять их уже больше негде. COVID и борьба с COVID ещё полтора года назад полностью уничтожили для нас весь рекламный рынок: в целом страна вроде бы возрождается, но только не телевизионный рекламный рынок… Последняя надежда была на субсидии от федерального правительства для электронных СМИ — никогда не просили денег у федерального правительства, а тут попробовали. Потратили огромное количество сил, и вчера нас просто нервно послали: вы, дескать, не электронное СМИ, вы не телевидение, вы информационное агентство, а агентствам мы денег не даём…» — написал журналист.

Компания ТАУ была основана Иннокентием Шереметом в августе 1994 года. Все эти годы она специализировалась преимущественно на создании материалов для криминальных новостей.