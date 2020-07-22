Уральский приборостроительный завод возобновил поставки аппаратов ИВЛ, прерванные после пожаров в больницах

С 22 июля Уральский приборостроительный завод возобновляет поставки новых аппаратов искусственной вентиляции лёгких «Авента М», приостановленные после пожаров в больницах в Москве и Санкт-Петербурге, со ссылкой на пресс-службу предприятия пишет Znak.com.

Возобновление поставок стало возможно в связи с тем, что Росздравнадзор выдал обновлённое регистрационное удостоверение на аппараты «Авента М». Поставки аппаратов запланированы в рамках ранее заключённых контрактов, их общую стоимость и количество на заводе не сообщили. Также проводятся работы по перепроверке ранее поставленных изделий на местах установки.

Ранее, 8 июля, Росздравнадзор заявил, что завершил внеплановую выездную проверку УПЗ, которая была организована после возгорания в больницах Москвы и Санкт-Петербурга аппарата ИВЛ «Авента-М». Прямой связи между возгораниями и недочётами, найденными при производстве аппаратов, в ходе проверки не было обнаружено.

Напомним, скандал вокруг выпускаемых УПЗ аппаратов ИВЛ произошёл после пожара, случившегося 12 мая в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечились больные коронавирусом, во время возгорания погибли пять человек. В тот же день ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что причиной пожара могли стать аппараты ИВЛ, которые были изготовлены на УПЗ. Кроме того, по информации издания, они же могли стать причиной возгорания в 50-й больнице им. С. И. Спасокукоцкого в Москве, которое произошло 9 мая, в результате возгорания там погиб 1 человек.

После ЧП Уральский приборостроительный завод отозвал аппараты искусственной вентиляции лёгких «Авента-М», произведённые после 1 апреля 2020 года, для дополнительной проверки их функциональности и безопасности.