Уральский изготовитель стрейч-плёнки инвестирует в расширение производства 800 миллионов рублей

Группа компаний SAVALT планирует построить в Верхнем Тагиле завод по производству стрейч-плёнки и полимерно-песчаных изделий. На предприятии будет создано 100 новых рабочих мест. Общая стоимость оценивается в 800 миллионов рублей, сообщает министерство инвестиций и развития региона.

Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области заключило соглашение на сопровождение инвестпроекта по строительству нового производства.

«Компания уже имеет один завод в Верхнем Тагиле и занимает одну из лидирующих позиций по производству стрейч-плёнки и полимерно-песчаных изделий в Уральском федеральном округе. Эта продукция широко используется для транспортной и пищевой упаковки товаров российских производителей молочной продукции, строительных материалов, продуктов питания, промышленных изделий. При поддержке регионального института развития новое производство может быть запущено уже в 2023 году», — рассказала и. о. министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова.

По словам директора группы компаний SAVALT Валерия Перцева, действующий завод производит 6 тысяч тонн стрейч-плёнки и 1,5 тысячи тонн полимерно-песчаных изделий в год. Вопрос о расширении производства встал в связи с возросшим спросом на отечественную упаковку.

«Новый завод будет рассчитан на то, чтобы перерабатывать отходы полиэтилена, производить вторичную гранулу, из этой гранулы производить новую стретч-плёнку, которая будет использоваться для перевозки и упаковки различных товаров. В планах — расширение номенклатурного ряда, это будет не только стретч-плёнка, но и другие решения для наших клиентов в области упаковки и благоустройства, в том числе для физических лиц», — сказал Валерий Перцев.

Первый завод группы компаний стал участником национального проекта «Производительность труда», что позволило увеличить выпуск продукции без серьёзных финансовых вложений.