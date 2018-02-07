Уральский экс-депутат Сергей Капчук попал в список бизнесменов, желающих вернуться в Россию

Бывший депутат Палаты представителей Свердловской области Сергей Капчук, уехавший за границу после обвинений в мошенничестве и проживающий в Лондоне, попал в список предпринимателей, желающих вернуться в Россию, со ссылкой на документ пишет The Bell. Список был составлен уполномоченным по правам предпринимателей Борисом Титовым, выдвинутым «Партией Роста» в качестве кандидата на президентские выборы.

Сам Сергей Капчук рассказал Znak.com, что у него была продолжительная встреча с Борисом Титовым.

«Больше часа в отеле Риц на Пикадилли. Мы позавтракали и весьма обстоятельно поговорили, в основном на тему политики», — заявил предприниматель.

По его словам, изначально Титов сказал, что Капчука не будет в этом списке, а позже, «видимо, внёс моё имя в перечень».

«Я не знаю критериев, по которым принимается решение. Возможно, мы хорошо поговорили. Я бы хотел подчеркнуть, что все дела очень индивидуальны. И соседство с некоторыми персонажами в этом списке меня не радует совсем», — отметил Капчук.

Сергей Капчук был объявлен в международный розыск в начале 2000-х как обвиняемый по уголовному делу о мошенничестве со средствами Свердловской железной дороги. Покинув Россию, он некоторое время жил в Объединённых Арабских Эмиратах, с которыми на тот момент у России не было договора об экстрадиции, а потом оттуда в переехал Великобританию, где живёт до сих пор.

В ноябре 2016 года Сергей Капчук распространил документ, согласно которому он больше не находится в розыске Интерпола, а в его действиях состав уголовного преступления отсутствует. Также предприниматель намеревался предъявлять иски к России за необоснованное уголовное преследование. Его брат-близнец Константин Капчук, который также был обвиняемым по этому делу, уже отсидел свой срок, вышел на свободу и живёт в Екатеринбурге.