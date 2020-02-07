Уральским предпринимателям расскажут на бизнес-форуме в Нижнем Тагиле о налогах и «плюшках» для самозанятых

Предпринимателей из Нижнего Тагила и других городов Горнозаводского округа приглашают на большой бизнес-форум «Самозанятые 2020: налоги, условия, сервисы», который пройдёт 20 февраля с 10:30 до 15:00. Мероприятие бесплатное, оно состоится в центре «Мой бизнес» (пр. Мира, 2а) с участием представителей налоговой службы, центра занятости, юристов, а также банков-партнёров. На бизнес-форум желательно зарегистрироваться на сайте центра, так как количество мест ограниченно.

Сегодня финансово-кредитные организации предлагают самозанятым специальные пакеты услуг. Среди них упрощённая регистрация в налоговой, бесплатное открытие ИП и доступные сервисы — цифровая карта, формирование онлайн-чеков, конструктор сайтов, консультации юриста, возможность снимать крупные денежные суммы без комиссии.

В этом году, напомним, налог для самозанятых с годовым доходом до 2,4 млн рублей вводится ещё в 19 регионах России, в том числе в Свердловской области. Ранее его действие должно было распространяться только на Москву, Подмосковье, Калужскую область и Татарстан. По закону граждане, которые оказывают платные услуги и не привлекают наёмных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — с компаниями. Специалисты центра «Мой бизнес» и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства готовы рассказать уральцам, каким критериям нужно соответствовать, чтобы быть признанным самозанятым, а также о тех преимуществах, которые они получат после выхода из подполья. Регистрация в качестве самозанятых позволит лицам, ведущим самостоятельную трудовую деятельность, открыто рекламировать своё дело, платить посильный налог и повысить доверие клиентов.

Напомним, полезные и интересные мероприятия проходят в центре «Мой бизнес» почти каждый день. Подробнее ознакомиться с программами и спикерами всех бизнес-движух можно на сайте Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Там же предусмотрена возможность бронирования рабочего места в коворкинге и бесплатной аренды помещения для переговоров.