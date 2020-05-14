«Уральским авиалиниям» выделят больше 2 млрд федеральных субсидий

«Уральские авиалинии» получат больше 2 млрд рублей из 23,4 млрд рублей субсидий, которые федеральные власти выделят на поддержку российских авиакомпаний, со ссылкой на генерального директора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова пишет Znak.com.

«Авиакомпания "Уральские авиалинии" выражает благодарность правительству России за оказанную поддержку», — сказал глава авиаперевозчика.

По словам Сергея Скуратова, распределить средства бюджета планируется следующим образом: во-первых, на заработную плату сотрудникам авиакомпании, затем на оплату стоянок воздушных судов в аэропортах, также средства направят на другие производственные затраты. Кроме того, «Уральские авиалинии» постепенно готовятся к возобновлению полётов — в частности, сформировано несколько вариантов расписания. Первый вариант учитывает возобновление авиасообщения только внутри России, второй — по России и странам ближнего зарубежья (СНГ), третий — полёты внутри страны, в страны ближнего и дальнего зарубежья.

«Авиакомпания "Уральские авиалинии" готова к увеличению объёмов авиаперевозок и рассчитывает на расширение географии полётов с 1 июня 2020 года. Главная задача — это открыть все гостиницы, пансионаты, дома отдыха в России. Следующим этапом станет открытие границ РФ и постепенное восстановление отрасли», — сказал Сергей Скуратов.

По данным Росавиации, из-за коронавируса пассажиропоток «Уральских авиалиний» в марте снизился почти на 25%, но итоги первого квартала остались на уровне прошлого года в связи с большим числом пассажиров, перевезённых в январе.