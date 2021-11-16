Уральские таможенники изъяли контрабанду желёз самцов кабарги на 50 млн рублей

Свердловские таможенники выявили серию незаконных экспортных поставок в Китай желёз самцов кабарги, нелегально добытых в Иркутской области и Республике Бурятия. Общая стоимость поставок составила около 50 млн рублей, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

«В течение 2020–2021 годов иркутская фирма-экспортёр по подложным документам вывезла из России в Республику Корея и в Китай почти 14 килограммов мускуса кабарги. Для этого при декларировании партий товара директор фирмы использовал подложные разрешения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования», — прокомментировали в ведомстве.

Сибирским таможенникам также удалось предотвратить очередную попытку контрабанды. Организатор поставки хотел сбыть свыше шести килограммов мускуса стоимостью более 9 млн рублей. В его отношении таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), по которой нарушитель может получить от трёх до семи лет лишения свободы.

Кабарга — небольшое парнокопытное оленевидное животное, представитель семейства кабарговых (Moschidae). Латинское название вида происходит от др.-греч. мускус. Moschiferus переводится как «несущий мускус». На брюхе самца кабарги расположена мускусная железа, наполненная густым, остро пахнущим веществом коричнево-бурого цвета. В одной железе взрослого самца содержится 10–20 г натурального мускуса — самого дорогого продукта животного происхождения. Мускус широко используется в восточной медицине и в настоящее время. В Китае он входит в состав более двухсот прописей лекарственных средств.