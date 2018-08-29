Уральские синоптики рассказали о погоде 1 сентября

Сотрудники Уральского гидрометцентра озвучили прогноз погоды на 1 сентября. По словам синоптиков, в ближайшие дни с территории Белого моря на регион опустится антициклон.

«Атмосферный фронт, предваряющий вторжение арктического воздуха, завтра закроет небо облаками, брызнет непродолжительным дождём, следом похолодает. Ночами кое-где воздух будет охлаждаться до заморозков, днём 31 августа — 1 сентября при малооблачном небе и слабом ветре воздух будет прогреваться до плюс 15 — плюс 20 градусов», — говорится в сообщении уральских синоптиков.

Ранее в гидрометцентре сообщали, что метеорологическое лето на Урале закончилось 16–18 августа, когда среднесуточная температура опустилась ниже отметки 15 градусов. Причиной похолодания стали холодные воздушные массы со стороны Арктики.