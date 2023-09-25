Уральские производители товаров для дома смогут договориться о сотрудничестве с крупнейшими сетями

В Екатеринбурге в креативном пространстве «Домна» 2 октября пройдёт очередное мероприятие формата CorpSpace, которое призвано объединить небольших поставщиков продукции с крупными сетями. К участию в событии приглашаются производители товаров для дома, строительства, хозяйственных товаров и садового инвентаря. Они смогут представить свою продукцию закупщикам сетей «СуперСтрой», «Мегаполюс», «СанСаныч» и «Строительный двор».

CorpSpace организует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный центр «Мой бизнес») в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Участие в событии бесплатное, обязательна предварительная регистрация.

«CorpSpace — актуальный проект, который направлен на поддержку импортозамещения, помощь в становлении небольших компаний, содействие в налаживании связей с крупными заказчиками. Он позволяет нашим малым и микропредприятиям попасть на прилавки крупнейших сетей. По итогам встреч прошлого года контракты с сетями стройматериалов и товаров для дома, а также с “Сима-ленд” заключили 22 свердловских поставщика», — рассказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

К участию в предстоящем событии приглашаются предприятия малого и среднего бизнеса Свердловской области, которые производят посуду, изделия из текстиля, предметы декора, мебель, различные пластиковые товары для дома, крепёж, ручной инструмент, садовый инвентарь и одежду, средства защиты, товары для пикника, бытовую химию, упаковочные материалы и другую продукцию.

«У фонда большой опыт организации такого рода встреч. Сначала представители сетей расскажут о том, в каких конкретно товарах они нуждаются, какие существуют требования к поставщикам, поделятся тонкостями организации процесса. Затем участники смогут задать закупщикам вопросы, после чего будет организовано общение в формате биржи контактов. Все поставщики смогут пообщаться с представителями сетей лично, представить свою продукцию, выяснить заинтересованность, обсудить дальнейшие шаги», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Проект CorpSpace был запущен Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства при поддержке Министерства инвестиций и развития Свердловской области в 2020 году. До 2022 года он помогал выстраивать взаимодействие инноваторам и корпорациям, выступая уникальной площадкой, где крупный бизнес может найти эффективное решение, а стартапы — коммерциализировать свои разработки. Так, «умные» решения свердловских разработчиков попадали в крупные проекты сфер строительства, логистики, торговли, помогая оптимизировать процессы, работу с персоналом, организацию пространства.

В 2022 году СОФПП провёл два мероприятия серии CorpSpace: для производителей товаров для дома и для компаний, желающих начать работу с «Сима-ленд».