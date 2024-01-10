Уральские предприятия ЕВРАЗа в 2023 году запатентовали 20 изобретений, которые сэкономят более 1 млрд рублей

Федеральная служба по интеллектуальной собственности России выдала в 2023 году ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК 20 патентов на уникальные изобретения. Они относятся к сфере производства мелющих шаров и посвящены наиболее эффективным способам непрерывной разливки стали. Все технологии успешно прошли испытания и уже включены в производственные процессы предприятий.

Тагильские металлурги получили патент для реализации технических решений в области использования огнеупоров, производства стали и мелющих шаров. Два патента посвящены новым способам непрерывной разливки стали и модернизации роликовой секции самих машин. Такая разработка позволит обеспечить высокую эксплуатационную надёжность оборудования, бесперебойный прокат и снижение простоев.

Другие два патента позволят усовершенствовать технологию производства и конфигурации весового дозирующего оборудования на шаропрокатном стане. Внедрение изобретений позволит повысить эксплуатационную стойкость металлических изделий и точность дозирования продукции.

Коллеги из Качканара получили патент на модель струйного аппарата для перекачки водных растворов в цехах фабрики окускования. Новое устройство направлено на повышение эффективности производственного процесса. Гидроэлеватор установлен в зумпфе-накопителе и работает для удаления рабочих жидкостей, которые образуются в процессе производства и после гидроуборки в цехах.

«Изобретения работников уральских предприятий ЕВРАЗа созданы на основе опыта, высокой компетенции и инженерных изысканий. Запатентованные технологии и модернизированные модели оборудования позволяют наиболее эффективно выстраивать производственные процессы и повышать качество продукции», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

В компании отмечают, что ежегодный экономический эффект от использования запатентованных изобретений в области сталеплавильного и прокатного производства составляет более 1 млрд рублей.