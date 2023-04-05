Уральские миллиардеры попали в рейтинг Forbes богатейших людей мира

Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших людей мира. В список попали 110 российских миллиардеров, в том числе трое с Урала: Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Дмитрий Пумпянский.

Совладелец УГМК Андрей Козицын занял 636-е место. С прошлого года его состояние увеличилось с 1,9 до 4,3 млрд долларов США. Игорь Алтушкин, основатель «Русской медной компании», занял 852-ю строчку в рейтинге. С 2022 года его капитал вырос с 1,8 до 3,4 млрд долларов. Дмитрий Пумпянский, владелец ТМК и Группы «Синара» в ТОП-1000 не попал, заняв 1725-е место. Авторитетное издание оценило капитал Пумпянского в 1,7 млрд долларов за 2022 год, за 2023 год у Forbes информации нет.

На верхушке топа самых богатых людей в России находится Владимир Потанин, владелец управляющей компании «Интеррос» (владеет пакетами акций ГМК «Норильский никель», компаний «Роза хутор» и «Петровакс фарм», Росбанка и TCS Group Holding) с состоянием 23,7 млрд долларов. Владимир Лисин, основными активами которого являются Новолипецкий металлургический комбинат, «Первая грузовая компания», «Первая портовая компания», судоходная компания «Воложское пароходство» занял вторую строчку, с общим состоянием 22,1 млрд долларов. Леонид Михельсон, председатель газовой компании ПАО «Новатэк» и председатель нефтехимического холдинга «Сибур» на третьем месте с 21,6 млрд долларов.

Самым богатым человеком в мире по версии Forbes стал Бернарда Арно, владельца LVMH Moët Hennessy (в концерн входят: Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy , Chaumet и другие). Его состояние на 2023 год составляет 228,4 млрд долларов. Второе место занял Илон Маск, владелец Tesla и SpaceX, с состоянием 192,8 млрд долларов, а третье забрал Джефф Безос, основатель Amazon, с капиталом 127 млрд долларов.