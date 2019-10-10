«Уральские авиалинии» признали одной из самых безопасных авиакомпаний мира

Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила максимальную оценку по безопасности в рейтинге Airline Ratings — семь звёзд из семи, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Всего в рейтинге анализировали работу 435 авиакомпаний мира, исследовали авиаинциденты, количество жертв, наличие сертификатов эксплуатационной безопасности международного образца и другие факторы.

По правилам рейтинга звёзды могут как добавлять за что-либо (в том числе за последние 10 лет безаварийной работы), так и снимать, например за эксплуатацию советских самолётов старше 30 лет. В «Уральских авиалиниях» отметили, что таких результатов компания добивается за счёт многоступенчатой системы контроля, высокой квалификации пилотов и технического персонала, а также потому, что у них есть собственный авиационно-технический центр.

Второй показатель — «рейтинг продукта», в котором оценивается качество питания и развлечений в полёте, расстояние между креслами, наличие кроватей, одеял и подушек в бизнес-классе и содержание веб-страницы компании, — у «Уральских авиалиний» составил всего три звезды из семи. Россия считается лидером по количеству авиапроисшествий на миллион полётов. Причинами большинства авиапроисшествий становятся ошибки пилотов, неполадки борта и погодные условия.