16 сентября авиакомпания «Уральские авиалинии» выполнит последний рейс из Екатеринбурга в Магадан, пишет Znak.com. Последний в этом году рейс вылетит в Магадан в 18:50 по местному времени, а 17 сентября в 11:10 — из Магадана обратно в Екатеринбург. Билетов на 17 сентября и последующие дни на сайте «Уральских авиалиний» найти не удалось.

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что рейс Екатеринбург — Магадан был запланирован для выполнения только в летний период. При этом весной следующего года перелёты возобновятся.

Прямой рейс Екатеринбург — Магадан был инициирован губернатором Магаданской области, экс-главой Нижнего Тагила Сергеем Носовым. Первый самолёт таким сообщением отправился в Магадан 3 июня. Самолёт делал остановку в Якутске. Рейс был субсидированным, минимальная стоимость перелёта составляла 7722 рубля. По льготной цене билеты могли купить молодые люди до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, многодетные семьи, инвалиды и их сопровождающие. Для остальных пассажиров цены составляли от 36,3 тысячи рублей до 55,3 тысячи рублей.