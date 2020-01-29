«Уральские авиалинии» отменили ряд прямых рейсов в Европу из-за коронавируса

«Уральские авиалинии» отменили прямые рейсы из Екатеринбурга в Париж, Мюнхен и Рим из-за угрозы коронавируса, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Ограничения были введены из-за того, что именно эти рейсы пользуются популярностью у туристов из Китая. Прямые полёты приостановлены до 28 марта, уточнили представители авиаперевозчика — до этой даты пассажирам предлагают иные маршруты, в том числе со стыковкой в Москве и в Праге. Также у тех, кто купил билеты, есть возможность вернуть деньги.

Ранее «Уральские авиалинии» приостановили полёты в Хайнань из Екатеринбурга и Тюмени. Полёты на остров будут возобновлены после нормализации эпидемиологической обстановки. При этом, как уточняется на странице компании в соцсети Instagram, полёты «Уральских авиалиний» в Пекин по-прежнему открыты.

По последним данным, от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в Китае скончались 132 человека, заразились около шести тысяч человек. Вакцины от нового вируса пока нет, но над её разработкой трудятся учёные разных стран мира. Для профилактики санитарные врачи просят не ходить на рынки, где продаются животные и морепродукты, в зоопарки. Также советуют есть приготовленную пищу, пить воду из бутылок, использовать маски и обязательно мыть руки перед едой.