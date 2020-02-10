«Уральские авиалинии» оставили без чемоданов туристов из Италии

Пассажиры нескольких рейсов «Уральских авиалиний» не получили багаж в Домодедово, со ссылкой на одну из туристок Анну Борисову пишет Ura.ru.

«Мы вернулись из Римини в Москву 8 февраля. Чемоданы с нашей ленты забирали сотрудники аэропорта. Люди интересовались, куда увозят багаж, те ответили, что это чемоданы с другого рейса. Позже выяснилось, что багаж принадлежит тем, кто прилетел ещё 1 февраля», — рассказала Борисова.

Она добавила, что забрать багаж с текущего рейса смогли порядка 20-25 пассажиров, ещё как минимум сотня выстроилась в очередь за пояснениями. Пришлось вызвать полицию аэропорта и разделить толпу, чтобы избежать давки. По словам девушки, представители авиакомпании к пассажирам не вышли. Даты возврата багажа неизвестны, туристы готовят претензию к авиакомпании. По словам Анны Борисовой, багаж также не получили туристы, летевшие 8 февраля из Вероны в Москву.

Ситуацию с рейсами, прибывшими в Москву 8 февраля, в пресс-службе «Уральских авиалиний» пока не пояснили, но рассказали про задержку багажа 1 февраля. По информации авиаперевозчика, загрузить багаж полностью на рейс Римини — Домодедово не удалось в связи с плохими погодными условиями. Для обеспечения безопасности и во избежание промежуточной посадки на дозаправку нужно было заправить судно большим объёмом топлива, из-за достижения предельной загрузки багаж пассажиров был загружен частично.

«Что касается рейса Верона — Домодедово, там багаж был загружен неполностью по причине забастовки. Ситуация была сложная, службы аэропорта работали с перебоями», — пояснили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

По данным компании, задержавшийся багаж оперативно отправили в Домодедово с помощью других перевозчиков.