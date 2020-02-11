«Уральские авиалинии» оштрафовали на 100 тысяч рублей за задержку семи рейсов

Мировой судья судебного участка № 7 Октябрьского судебного района Екатеринбурга оштрафовал авиакомпанию «Уральские авиалинии» на 100 тысяч рублей за задержку семи рейсов, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Перевозчик был привлечён к административной ответственности по части 3 статьи 14.1.2 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией»).

По данным ведомства, в конце октября 2019 года авиакомпания задержала отправку самолётов из аэропортов Екатеринбурга, Омска, Самары и Ферганы (Узбекистан) более чем на два часа.

«Несмотря на очевидные причины невозможности выполнить рейсы (позднее прибытие воздушного судна, техническая неисправность лётной техники), авиакомпанией в нарушение воздушного законодательства резервный борт для перевозки пассажиров предоставлен не был», — сообщили специалисты транспортной прокуратуры по итогам проверки.

Постановление не вступило в законную силу.