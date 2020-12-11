«Уральские авиалинии» оштрафовали на 100 тысяч рублей за продажу билетов на отменённые из-за коронавируса рейсы за границу 

Авиакомпания «Уральские авиалинии» оштрафована за то, что, несмотря на запрет на полёты за границу во время эпидемии коронавируса, она продолжала продавать билеты на рейсы, чем вводила в заблуждение граждан, сообщает пресс-секретарь Уральской транспортной прокуратуры Ольга Романова.

«В нарушение закона "О защите прав потребителей" авиакомпания в период с июля по сентябрь 2020 года заключила договоры воздушной перевозки с гражданами по маршрутам Прага (Чехия) — Москва, Москва — Тиват (Черногория), Самара — Ереван (Армения), которые в последующем были отменены в связи с тем, что авиасообщение с указанными иностранными государствами приостановлено», — сообщила Романова.

По фактам нарушений прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ «Введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара (работы, услуги)», по которой авиакомпанию оштрафовали на 100 тысяч рублей.